Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Hoher Schaden nach Einbruch

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Markt für Tiernahrung in der Frankfurter Landstraße geriet in der Nacht zum Sonntag (26.06.), gegen 2.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter stiegen gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein und richteten durch ihr Vorgehen zunächst einen hohen Schaden von mehreren tausend Euro an. Unter anderem wurden von den Einbrechern Gitter aufgehebelt sowie ein Sicherungskasten und eine Wand zerstört. Was genau gestohlen wurde, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

