Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gefährliche Körperverletzung

Heusweiler-Eiweiler (ots)

Der Fahrer eines Imbisses geriet am 07.01.2023 gegen 20:00 Uhr bei einer Auslieferung in Reisbach mit drei Kunden in ein Streitgespräch. Nachdem er wieder zurück zu seinem Imbiss gefahren war, wurde er von diesen telefonisch kontaktiert und hierbei beleidigt und bedroht. Hierbei blieb es jedoch nicht. Die vorherigen Kunden kamen mit drei bis vier weiteren Personen gegen 20:30 Uhr in den Imbiss. Einer führte hierbei einen Baseballschläger mit. Im Imbiss kam es zu einer weiteren verbalen Auseinandersetzung mit dem Fahrer des Ladens. Diese ging in ein Handgemenge über. Währenddessen fiel der Fahrer zu Boden. Auf ihm wurde sodann gemeinschaftlich von zwei Tätern eingetreten. Zudem wurde der Fahrer währenddessen massiv beleidigt und bedroht. Er wurde durch die Handlungen leicht verletzt. Die Täter flüchteten mit Fahrzeugen von der Örtlichkeit. Die Polizei Völklingen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. Zeugenhinweise können der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 mitgeteilt werden.

