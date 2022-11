Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 19-Jähriger Pizzalierferant bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Völklingen (ots)

Geislautern. Am Mittwoch morgen kam es in der Ludweilerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger aus Völklingen leicht verletzt wurde. Der junge Mann befuhr mit einem Pizzalieferfahrzeug die Ludweilerstraße, als er auf gerader Strecke von der Fahrbahn abkam und mit einem geparkten Peugeot Partner kollidierte. Hierdurch kam der VW Polo des 19-jährigen in Schräglage und schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Mehrere Passanten leisteten erste Hilfe. Der 19-Jährige wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht. An dem VW Polo entstand Totalschaden. Die Ludweilerstraße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

