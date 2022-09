POL-VK: Unbekannte entwenden hochwertige Felgen

Völklingen (ots) - Völklingen. Am Samstagvormittag ereignete sich in der Hofstattstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein weißer Ford Transit beschädigt wurde, welcher am Fahrbahnrand geparkt war. Der Unfall ereignete sich in Höhe des Altenheimes. Der Verursacher flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

