Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl auf Baustelle

Völklingen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, kam es in der Lortzingstraße zu einem Diebstahl von einem Messgerät, das im Bereich des Horizontal-Spülbohrverfahrens eingesetzt wurde. Derzeit werden in der Straße Bauarbeiten durchgeführt. Nachdem ein Mitarbeiter der Baufirma das Messgerät in Höhe des Anwesens Nr. 16 kurzzeitig abgestellt hatte, um die unweit abgestellte Spülbohrmaschine zu überprüfen, nutzte ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit und entwendete das ca. 60 cm hohe Messgerät. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell