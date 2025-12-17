Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Vermisster Mann (66) aus Saarbrücken-Malstatt

PI Saarbrücken-Burbach (ots)

Am 15.12.2025, gegen 10:00 Uhr, verließ Herr Abdulrazak A. sein Anwesen um einen Supermarkt auf dem Rastpfuhl aufzusuchen. Seitdem ist er nicht mehr Zuhause erschienen. Herr A. leidet unter angehender Demenz und könnte orientierungslos wirken. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Gekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und braunen Stiefeln. Er ist ca. 162 cm groß und kräftig. Bei letztmaliger Sichtung war er mit einem "Einkaufsziehwagen" ohne Tasche (lediglich Metallgestell) und Pfandflaschen unterwegs. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach unter der Telefonnummer: 0681/9715233

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell