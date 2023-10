Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Schwelbrand in einem elektrischen Unterverteilerkasten

Saarbrücken-Malstatt (ots)

Am Abend des 17.10.2023 kam es auf Grund eines technischen Defekts zu einem Schwelbrand in einem elektrischen Unterverteilerkasten einer Wohnung eines Mehrfamilienanwesens in der St.-Josef-Straße in Saarbrücken-Malstatt. Der Bewohner der betreffenden Wohnung konnte noch vor Eintreffen der Berufsfeuerwehr Saarbrücken das Feuer selbstständig löschen. Er und seine Mitbewohnerin blieben nach eigenen Angaben unverletzt, wurden aber dennoch zur Überwachung in ein Krankenhaus verbracht. Die Straße musste für die Zeitdauer des Einsatzes kurzfristig gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es aber nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell