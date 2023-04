Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Alkoholisierter Unfallfahrer auf der BAB 620 aus dem Verkehr gezogen

Saarbrücken (ots)

Am 15.04.2023 teilte gegen 14:45h eine 45 Jahre alte Fahrerin über Notruf mit, dass sie gerade auf der Bundesautobahn 620 in Fahrtrichtung Saarlouis hinter der Ausfahrt St. Ingbert West von einem Ford C-Max gerammt wurde. Der Fahrer habe unbeirrt seine Fahrt fortgesetzt. Der Unfallfahrer konnte noch auf der Autobahn durch die Polizei festgestellt werden und wurde zur Durchführung der weiteren Maßnahmen in Höhe Gersweiler Brücke von der Autobahn gelotst. Es stellte sich heraus, dass der 34 Jahre alte Fahrzeugführer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand und nicht im Besitze einer Fahrerlaubnis ist. Auf der Dienststelle der PI Saarbrücken-Stadt wurde ihm eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und Führen eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis.

