POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten Jörg M. aus Altenkessel

Saarbrücken (ots) - Am Freitagabend, 07.04.23, mussten Polizei und Feuerwehr zu zwei Bränden in Saarbrücken ausrücken. Zunächst wurde gegen 21:45 Uhr von Passanten in der Johannisstraße in der Saarbrücker Innenstadt am sog. "Pavillon" ein Brand gemeldet. Der "Pavillon" besteht aus Unterstellmöglichkeiten ...

mehr