PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 18.09.2022 aus dem Landkreis Ravensburg

Zusammenstoß nach missglücktem Wendemanöver

Zu einem Verkehrsunfall mir Sachschaden kam es am Samstagabend gegen 17.30 Uhr auf der L 288 bei Hübscher. Die 45jährige Lenkerin eine Pkw Mazda fuhr zunächst aus einem Hofraum in Hübscher in Fahrtrichtung Ravensburg in die L 288 ein. Anschließend wollte sie sofort wieder wenden, um in den Hofraum zurück zu fahren. Die nachfolgende 65jährige Fahrerin eines VW überholte den Mazda just in dem Moment, als dieser das Wendemanöver einleitete und es kam zum Zusammenstoß. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 22000 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen die Mazda-Lenkerin wegen Fehler beim Wenden.

