Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Motorrad umgekippt/Polizei sucht Zeugen

Höchst (ots)

Ein auf einem Schotterparkplatz am Ärztehaus im Centallmenweg abgestelltes schwarzes Motorrad, wurde am Mittwoch (29.06.), in der Zeit zwischen 9.00 und 13.30 Uhr, auf nicht bekannte Weise umgekippt. Auf der linken Seite entstand hierbei ein Schaden von rund 500 Euro. Die Maschine wurde anschließend von Unbekannten wieder aufgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Höchst unter der Rufnummer 06163/9410.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell