Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autoscheibe eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Die Beifahrerscheibe eines in der Lindenstraße geparkten Ford Transit eingeschlagen und daraus einen geringen Bargeldbetrag sowie den Fahrzeugschein gestohlen haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen-Kluftern

Unfall beim Ausparken

Rund 9.000 Euro Sachschaden hat eine 61-jährige Autofahrerin am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße verursacht. Sie fuhr mit ihrem Mercedes rückwärts aus einer Zufahrt und stieß dabei aus Unachtsamkeit gegen einen geparkten VW. Verletzt wurde niemand.

Kressbronn

Mit Zustellerfahrzeug kollidiert

Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Zustellerfahrzeug am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Tunaustraße entstand mehrere tausend Euro Sachschaden. Eine 22-jährige Twingo-Fahrerin war von Kressbronn kommend in Richtung Langenargen unterwegs. In einer Rechtskurve erkannte sie den an unübersichtlicher Stelle abgestellten Wagen zu spät. Trotz Ausweichversuchs kam es zur Kollision. Dabei entstand am Renault rund 4.000 Euro, am Zustellerfahrzeug etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Tettnang

Fensterscheibe beschädigt

Die Fensterscheibe eines Modegeschäfts am Bärenplatz hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Personen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tettnang zu melden.

Tettnang

Vorfahrt missachtet - Unfall

Eine leichtverletzte Person und rund 18.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Kirchstraße ereignet hat. Eine 40 Jahre alte BMW-Fahrerin fuhr von der Schillerstraße auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei den Mercedes eines 22-Jährigen. Durch den Zusammenstoß im Einmündungsbereich wurde der Mercedes abgewiesen und prallte gegen eine Straßenlaterne. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, erlitt der 22-Jährige leichte Verletzungen. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Einbrecher flüchtet mit gestohlenem Pkw

In ein Restaurant an der Seepromenade ist in der Nacht auf Donnerstag ein Unbekannter eingebrochen. Durch ein aufgehebeltes Fenster verschaffte sich der Täter Zutritt, brach gewaltsam eine Kasse sowie eine Schublade auf und nahm einen zweistelligen Euro-Betrag und einen Fahrzeugschlüssel an sich. Mit dem Schlüssel öffnete der Unbekannte den schwarzen Audi Q2, der auf einem nahegelegenen Parkplatz stand, und flüchtete mit diesem. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zwischen 23.30 Uhr und 10.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu Täter oder Pkw geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Gegen geparkten Wagen geprallt

Wuchtig auf einen geparkten Pkw gefahren ist am Donnerstag um kurz nach 12 Uhr eine 78 Jahre alte Toyota-Fahrerin in der Straße "Zum Kretzer". Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf einen davorstehenden Audi aufgeschoben. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand rund 2.500 Euro, am Mercedes etwa 10.000 Euro und am Audi etwa 3.000 Euro Sachschaden.

Überlingen

Nach Unfall davongefahren - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Parkrempler, der sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bahnhofstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Fahrer eines weißen Mercedes C180 Cabriolet hatte den Audi A4 mutmaßlich mit der rechten Fahrzeugfront touchiert und dabei rund 2.500 Euro Sachschaden angerichtet. Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

Angeblicher Bekannter entlockt Senior Bargeld - Polizei ermittelt wegen Betrugs

Nachdem ein Unbekannter sich am Mittwochvormittag als entfernter Bekannter eines Seniors ausgegeben hat und dem 81-Jährigen so Bargeld entlockte, ermittelt die Polizei wegen Betrugs. Auf dem Nachhauseweg war er von einem etwa 30 Jahre alten Mann angesprochen worden. Unter dem Vorhalt, er sei der Sohn eines Bekannten, schenkte er dem 81-Jährigen angeblich wertvollen Schmuck und erschlich sich so das Vertrauen seines Gegenübers. Gemeinsam begab man sich in die Wohnung des Seniors. Eine Pflegekraft, die ebenfalls in der Wohnung war, wurde aufmerksam. Bevor der Unbekannte wieder aufbrach, bat er um Geld für seine angebliche Heimfahrt nach Italien, woraufhin der Senior ihm 50 Euro aushändigte. Der Betrüger wird als etwa 30 Jahre alt und kräftig beschrieben. Er soll südländisch aussehen, trug schwarzes Haar und einen Vollbart. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Stoffhose und einem weißen Hemd gewesen. Unterwegs war er mit einem dunklen Klein-SUV. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Masche. Seien Sie vorsichtig, wen Sie in Ihre eigenen vier Wände lassen. Sollten Sie den Verdacht schöpfen, an einen Betrüger geraten zu sein, wählen Sie umgehend den Notruf unter 110. Personen, die am Mittwoch gegen 11 Uhr rund um die Breslauer Straße in Mimmenhausen Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinwiese zum Täter oder dessen Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/8269-0 an die Ermittler zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell