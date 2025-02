Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Einbruch in Lebensmittelgeschäft; Zeugen gesucht

Friolzheim (ots)

In ein Lebensmittelgeschäft sind noch unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag eingedrungen und haben Zigaretten für mehrere hundert Euro entwendet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten am Samstag gegen 03:15 Uhr gewaltsam über eine Zugangstüre Zutritt in die Räumlichkeiten des in der Leonberger Straße gelegenen Einkaufsladens. Im Inneren entwendeten die Täter Zigaretten für mehrere hundert Euro. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens sowie des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Der Polizeiposten Heimsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell