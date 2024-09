Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Unbekannte erbeuten Wertgegenstände nach Einbruch

Pforzheim (ots)

Zwischen Mittwochfrüh und Donnerstagmittag sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Würm eingebrochen und haben unter anderem Schmuck und Unterhaltungselektronik an sich genommen.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 07:00 Uhr und Donnerstag, 13:00 Uhr drang die Täterschaft unerlaubt in das Innere des in der Straße "Auf dem Berg" gelegenen Hauses ein. Im Anschluss versuchten die Eindringlinge die Wohnungstüre im Erdgeschoss mit brachialer Gewalt zu öffnen. Als dies offensichtlich misslang, verschafften sie sich Zugang zu der Wohnung im oberen Geschoss. Hierzu wurde offenbar die Türe gewaltsam geöffnet. Dort entwendeten die Täter einige Schmuckgegenstände und Elektronikgeräte und verließen unerkannt den Tatort. Der Diebstahlsschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Rufnummer 07231/186-3311 entgegen.

