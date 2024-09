Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Einbruch in Verkaufsräumlichkeiten: Zeugen gesucht

Althengstett (ots)

Eingebrochen worden ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Verkaufsgeschäft in Althengstett.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist ein noch unbekannter Täter in der Zeit zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag 5:30 Uhr gewaltsam über einen Balkon im Obergeschoss in ein in der Industriestraße befindliches Ladengeschäft eingedrungen. Im Inneren wurde durch den Eindringling der Verkaufsraum nach Diebesgut durchsucht. Entwendet wurde Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Calw hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 beim Polizeirevier Calw zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell