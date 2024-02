POL-Pforzheim: (Enzkreis)- Mühlacker - Die Jugendverkehrsschule Mühlacker startet in die Saison 2024

Pforzheim (ots) - Drei Gaststätten sind am frühen Mittwochmorgen in Pforzheim zum Ziel eines noch unbekannten Einbrechers geworden. Der Täter verschaffte sich gegen 4:45 Uhr über eine Tür gewaltsam Zugang in eine in der Güterstraße befindliche Gaststätte. Dort machte er sich an Spielautomaten sowie der Kasse zu schaffen und entwendete offensichtlich Bargeld. ...

