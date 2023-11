POL-Pforzheim: (CW) Oberreichenbach - Nach Verkehrsunfall: 18-Jähriger muss Führerschein abgeben

Friolzheim (ots) - Eingebrochen worden ist am Samstagabend in ein Wohnhaus in Friolzheim. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drang die Täterschaft in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr gewaltsam über die Gebäuderückseite in das Wohnobjekt in der Wengertstraße ein. Im Inneren entwendeten die Diebe Wertgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Die ...

