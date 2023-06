Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Packstation aufgebrochen

Pfalzgrafenweiler (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat sich ein bislang Unbekannter an einer Packstation am Ortsrand von Pfalzgrafenweiler mit Gewalt zu schaffen gemacht.

Der Unbekannte hebelte zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr mehrere Fächer der Packstation in der Porschestraße auf und entwendete deren Inhalt. Die konkrete Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Der Polizeiposten Pfalzgrafenweiler hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 07451 96-0 telefonisch beim Polizeirevier Horb zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

