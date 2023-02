Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Hochdorf - Einbrecher dringen Wohnhaus ein: Polizei sucht Zeugen

Hochdorf (ots)

Eingebrochen worden ist am Mittwochabend in der Zeit von 19 Uhr bis 20 Uhr in ein Wohnhaus in der Mozartstraße.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster an der Gebäuderückseite in das Haus ein. Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Räumlichkeiten. Offenbar konnten die Täter einen geringen Bargeldbetrag erbeuten. Die Kriminalpolizei in Calw hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

