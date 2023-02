Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alprisbach - Betrunkener Autofahrer beschädigt Fahrzeug

Pforzheim (ots)

Ein offenbar betrunkener Autofahrer hat mit seinem Dacia am Mittwochabend in Alpirsbach ein ordnungsgemäß geparktes Auto in der Reutiner Steige beschädigt.

Der 72-Jährige befuhr gegen 21:00 Uhr die Reutiner Steige und kam vermutlich infolge seiner Trunkenheit zu weit nach rechts und touchierte ein dort geparkten Ford. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Der 72-Jährige blieb unverletzt. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Mann musste die Beamten zwecks Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell