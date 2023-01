POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Verdacht der Trunkenheitsfahrt - Mann fährt mit über zwei Promille zur Polizei

Freudenstadt (ots) - Einen Schaden von rund 4.000 Euro hat ein unbekannter Täter am Montagvormittag an einem Fahrzeug hinterlassen, welches zuvor nicht korrekt geparkt worden war. Der schwarze Skoda war in einer Tiefgarage in der Straßburger Straße, in der Zeit von 10:15 Uhr bis 11:00 Uhr zwischen zwei Parkplätzen abgestellt worden. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug ...

