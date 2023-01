Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Mutwillig zerkratztes Fahrzeug - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Freudenstadt (ots)

Einen Schaden von rund 4.000 Euro hat ein unbekannter Täter am Montagvormittag an einem Fahrzeug hinterlassen, welches zuvor nicht korrekt geparkt worden war.

Der schwarze Skoda war in einer Tiefgarage in der Straßburger Straße, in der Zeit von 10:15 Uhr bis 11:00 Uhr zwischen zwei Parkplätzen abgestellt worden. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug war an der Frontscheibe ein laminiertes Schreiben mit dem Hinweis angebracht, dass in diesem Bereich absolutes Parkverbot sei.

Zu einem späteren Zeitpunkt stellte der Fahrzeugbesitzer fest, dass sein Pkw beginnend von der Motorhaube über den Kotflügel bis zur hinteren Fahrzeugtür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden war. Derzeit wird ein Zusammenhang der Sachbeschädigung und dem angebrachten Plakat geprüft.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441/536-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell