Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Fahrzeuglenker nach Unfall zwischen Maulbronn und Ölbronn schwer verletzt

Ölbronn (ots)

Am Samstag gegen 15:26 Uhr befuhr ein Traktor die Landstraße 611 von Maulbronn kommend in Richtung Ölbronn, dem Traktor folgten zwei Pkw, als letztes dieser beiden Fahrzeuge ein Pkw Toyota. Auf diese drei Fahrzeuge fuhr aus Richtung Maulbronn kommend ein Pkw Honda Civic mit hoher Geschwindigkeit auf. Als der 42-jährige Lenker des Honda erkannte, dass er vor den langsam fahrenden Fahrzeugen nicht mehr rechtzeitig bremsen kann versuchte er noch links an dem Toyota vorbei auszuweichen. Hierbei touchierte er jedoch noch das Heck des Toyota, verlor endgültig die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Honda kam nachdem er die Fahrbahn verlassen hatte nach ungefähr 25 Metern im Unterholz zum Stillstand. Durch den Unfall erlitt der Hondalenker so schwere Verletzungen, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 22.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung des unfallverursachenden Fahrzeugs musste die Landstraße kurzfristig komplett gesperrt werden.

