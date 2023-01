Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Täter klaut Bargeld aus Spielhalle - eine Person verletzt

Königsbach-Stein (ots)

Bargeld aus einer Spielhalle geklaut und einen Mann verletzt hat ein noch unbekannter Täter am späten Donnerstagabend in Königsbach.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge hatte der Unbekannte die in der Durlacher Straße befindliche Spielhalle gegen 22:30 Uhr betreten und war unvermittelt in Richtung des Kassenbereiches gegangen. Dort gelang es ihm, aus einer Kasseneinlage Bargeld im dreistelligen Eurobereich an sich zu nehmen und in einer Stofftasche zu verstauen. Als der Täter die Spielhalle verlassen wollte, stellte sich ihm ein Besucher in den Weg, der von ihm daraufhin zur Seite gestoßen wurde. Der Mann stürzte zu Boden und musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Dieb flüchtete. Eine unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleitete Fahndung, bei der neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, führte bislang nicht zum Auffinden des Täters.

Der Unbekannte wird beschrieben als ein etwa 1,90 bis 2 Meter großer und über 100 Kilogramm schwerer Mann mit eventuell braunen Augen und von sportlich-kräftiger Statur. Er habe eine helle Winterjacke mit Kapuze und eine weiße Hose getragen. Mund und Nase hatte der Täter mir einem schwarzen Tuch oder Schal überdeckt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell