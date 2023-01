Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall

Illilngen (ots)

Schwer verletzt worden ist am frühen Freitagmorgen ein 25-jähriger Fahrer eines Traktors nachdem er auf der Bundesstraße 10 bei Illingen mit einem Lastkraftwagen kollidierte.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der Traktorfahrer gegen 00:50 Uhr die Bundesstraße 10, vom Illinger Eck kommend, und wollte verbotswidrig nach links in die Vaihinger Straße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte ein hinterherfahrender 55-jähriger Lkw-Fahrer den Traktor, ebenfalls verbotswidrig, zu überholen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierdurch wurde der Traktor umgeworfen, wodurch sich der Fahrer schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Der Fahrer des Lastkraftwagens wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge sowie anschließender Reinigung der Fahrbahn musste die Straße für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 70.000 Euro.

Christian Koch, Pressestelle

