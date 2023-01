POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ölbronn-Dürnn - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße

Loßburg (ots) - Ihren Führerschein abgeben müssen hat am Dienstagabend eine 52-jährige Frau, nachdem sie mit drei Promille am Steuer saß. Dem Polizeirevier in Freudenstadt wurde am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr ein Fahrzeug auf der Bundesstraße 294 in Richtung Loßburg gemeldet, welches auffällig unsicher fuhr. Die Beamten stellten das Fahrzeug und die Fahrerin ...

mehr