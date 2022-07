Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Empfingen (ots)

Noch unbekannte Täter sind am frühen Samstagmorgen in eine Firma in Empfingen eingedrungen.

Die Einbrecher schlugen im Zeitraum zwischen 0:30 und 7:15 Uhr ein Fenster ein und gelangten so in die Büroräume des in der Robert-Bosch-Straße befindlichen Betriebs. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen und flüchteten danach unerkannt. Bei der Beute dürfte es sich nach bisherigen Erkenntnissen ausschließlich um einen kleineren Bargeldbetrag handeln.

Das Polizeirevier Horb bittet Zeugen, die von dem Einbruch etwas mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer 07451 960 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell