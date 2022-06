Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Gefährliche Körperverletzung am Stadtbahnhof

Freudenstadt (ots)

Am frühen Freitagmorgen ist ein 31-Jähriger Opfer einer gefährlichen Körperverletzung am Stadtbahnhof geworden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, befand sich der Mann zunächst mit einigen Freunden bei einer Feierlichkeit in den Lokalen in der Nähe des Stadtbahnhofs. Als seine Freunde ihn aus den Augen verloren hatten, begaben sie sich zu den Bahngleisen, wo sie ihren Freund mit einem unbekannten Mann kämpfen sahen. Der Unbekannte hielt hierbei einen Gegenstand in der Hand und flüchtete zu Fuß in Richtung Karl von Hahn Straße und stieg dort in ein Fahrzeug ein. Der 31-Jährige wies Stichverletzungen auf und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus transportiert werden. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte solch ein Fahrzeug in der Martin-Luther-Straße festgestellt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei erhärtete sich der Tatverdacht, dass es sich um den Täter der Auseinandersetzung im Stadtbahnhof handelte. Da die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Verdächtigen wahrnahmen, wurde ein Atemalkoholvortest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp über zwei Promille.

Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell