Feuerwehr Hüllhorst

FW Hüllhorst: Land unter - Unwetterlage in der Gemeinde Hüllhorst am 26.06.2022

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hüllhorst (ots)

Land unter

Unwetterlage in der Gemeinde Hüllhorst am 26.08.2022

Die Wetterdienste hatten angekündigt, dass sich zum Teil schwere Gewitter mit Starkregenpotential bilden könnten. So kam es dann auch. Über das Hüllhorster Gemeindegebiet zog gegen 16.45 Uhr ein Starkregengewitter hinweg. Schwerpunkte der Regenfälle waren die Ortsteile Hüllhorst, Ahlsen, und Oberbauerschaft. Durch die langsame Verlagerung des Gewitters dauerte der Niederschlag bis ca. 18.00 Uhr an. In der Folge musste die Feuerwehr Hüllhorst 24 unwetterbedingte Einsätze abarbeiten. Um 18.09 Uhr wurde Vollalarm für die Feuerwehr Hüllhorst ausgelöst und die örtliche Einsatzleitung wurde bereits kurz zuvor besetzt. Zahlreiche Keller standen unter Wasser, Straßen waren überflutet und einige Äste und Bäume fielen auf die Fahrbahn. Ca. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hüllhorst waren im Einsatz. Die letzten Kräfte konnten die Einsatzstellen gegen 22.00 Uhr verlassen und mit der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft beginnen.

Original-Content von: Feuerwehr Hüllhorst, übermittelt durch news aktuell