FW Hüllhorst: Pkw-Brand und Verkehrsunfall

Hüllhorst

Am Samstag, 18.06.2022 wurde die Feuerwehr Hüllhorst um 17.03 Uhr mit dem Stichwort Brand Pkw Kleinfahrzeug zur Niedringhausener Straße (B239) im Ortsteil Oberbauerschaft alarmiert. Bei Eintreffen des Einsatzführungsdienstes stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte führten die Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz durch. Das Fahrzeug - ein Mercedes - brannte vollständig aus. Ein mitgeführter Pferdetransportanhänger wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Für die Dauer des Einsatzes war die Bundesstraße B239 ab dem Kreuzungsbereich Alte Straße / Oberbauerschafter Straße in südlicher Richtung beidseitig komplett gesperrt. Im Einsatz waren die Gruppen Oberbauerschaft und Hüllhorst.

Auf dem Rückweg von dieser Einsatzstelle trafen Kräfte des Einsatzführungsdienstes auf einen Verkehrsunfall auf der Alten Straße Ecke Hongsener Weg, der sich kurz zu vor mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignet hatte. Drei Personen wurden leicht verletzt und mit zwei Rettungswagen in das Krankenhaus Lübbecke transportiert. Da aus einem Fahrzeug Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Löschgruppe Schnathorst hinzu alarmiert, um diese aufzunehmen.

