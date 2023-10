Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Treffen der Altersabteilung der Feuerwehr Stockach

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Stockach-Hoppetenzell (ots)

Am 30. September 2023 trafen sich die Mitglieder der Altersabteilung der Feuerwehr Stockach zu einem gemütlichen Nachmittag in der Johanniterhalle in Hoppetenzell.

Die Kameraden wurden vom Hoppetenzeller Abteilungskommandanten und Stellvertetenden Kommandanten Daniel Traber und dem Leiter der Alterswehr, Fridolin Lempp, begrüßt. Nach Kaffee und Kuchen ging es dann zu einer Besichtigung zum Hönig Hof nach Mühlingen. Dort wurde den Alterswehrkameraden unter anderem alles zum Thema Hühnerhaltung, Aufzucht männlicher Küken, sowie die Sortierung und Verpackung der Eier erklärt und gezeigt. Auch was die Anzahl der Tages-, Wochenmengen usw. anbelangt. An dieser Stelle nochmals ein recht herzliches Dankeschön an die sehr aufschlussreiche und interessante Führung sowie das kleine (Ei-) Präsent. Dananach ging es zurück in die Johanniterhalle.

Nach einigen lustigen Einlagen und musikalischer Unterhaltung gab es selbstgemachten Wurstsalat mit Brot.

Die Alterskameraden hatten einen gemütlichen Nachmittag und konnten die Kameradschaft und den persönlichen Austausch pflegen.

D.Traber

***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell