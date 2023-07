Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Einsatzreicher Freitag für die Feuerwehr Grevenbroich - Brände von PKW, Feld und Lagerhalle halten Feuerwehr in Atem

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) Zu insgesamt fünf Einsätzen musste die Feuerwehr Grevenbroich am gestrigen Freitag (14.07.) ausrücken. In vier Fällen wurden unterschiedliche Brände im Stadtgebiet gemeldet. Beim fünften Einsatz standen die technischen Kenntnisse der Wehr im Vordergrund.

Um 10.25 Uhr ging der erste Alarm auf der Feuerwache ein. In Hemmerden brannte an der Straße Am Blauen Stein ein Transporter. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte das Fahrzeug in voller Ausdehnung. Zwei Trupps unter Atemschutz löschten den Brand. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Gefahrenbereich retten. Der Einsatz dauerte fast zwei Stunden an. Da durch das Feuer Altöl ins Erdreich gelaufen war, musste die Untere Wasserbehörde anrücken. Diese veranlasste noch am Nachmittag Erdarbeiten, um eine weitere Umweltgefährdung auszuschließen. Im Einsatz war die Einheit Hemmerden zusammen mit der hauptamtlichen Wache.

Gegen 14.10 Uhr mussten die Florianer erneut ausrücken. Auf der Frimmersdorfer Höhe in Neurath brannte ein Feld auf mehreren hundert Quadratmetern. Mit mehreren Löschrohren konnte das Feuer rasch eingedämmt werden. Anschließend wurde der Acker großflächig bewässert, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen. Der Einsatz dauerte ebenfalls rund zwei Stunden an. Im Einsatz waren die Einheit Frimmersdorf/Neurath und die hauptamtliche Wache.

Noch während der Aufräumarbeiten wurden die Kräfte der hauptamtlichen Wache zusammen mit der Einheit Gustorf/Gindorf zum nächsten Einsatz alarmiert. Aufmerksame Bürger hörten im Bereich der Christian-Kropp-Straße in Gustorf einen Rauchmelder piepsen. Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr erkundeten den Bereich rund um die Einsatzstelle. Letztendlich konnte die Ursache für das Geräusch ausgemacht werden. Die Alarmanlage des Gustorfer Doms hatte ausgelöst und sorgte für den Fehlalarm. Nach kurzer Kontrolle konnte auch die Auslösung der Alarmanlage als Fehlalarm ausgemacht werden und der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden.

Gegen 17.00 Uhr rückten dann erneut mehrere Einheiten zu einem Feueralarm aus. In einem Industriebetrieb an der Aluminiumstraße kam es an einer Filteranlage in einer Halle zur einer Verrauchung. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich. Im Einsatz waren die Einheiten Stadtmitte, Gustorf/Gindorf und Frimmersdorf/Neurath sowie die hauptamtliche Wache. Während des Einsatzes besetzte die Einheit Wevelinghoven die verwaiste Feuerwache an der St.-Florian-Straße. Diese mussten gegen 18.15 Uhr zum fünften Einsatz des Tages ausrücken. An der Poststraße in Wevelinghoven musste eine Tür für den Rettungsdienst geöffnet werden.

Bei allen Einsätzen kann die Feuerwehr keine Aussage zur Brandursache und zur Schadenhöhe machen.

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell