Freiwillige Feuerwehr Stadt Nideggen

FW Nideggen: PKW-Brand in Garage

Bild-Infos

Download

Nideggen (ots)

Dienstag, 25.04.2023, 16:56, Heimbacher Straße, Nideggen-Schmidt.

Um 16:56 wurde der Brand eines PKW in einer Garage im Nideggener Stadtteil Schmidt der Leitstelle des Kreises Düren gemeldet. Aufgrund des Lagebildes erfolgte die Alarmierung aller sechs Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Nideggen.

Den erst eintreffenden Kräften aus Schmidt bot sich das Bild, eines in Vollbrand stehendes PKW, der in einem als Garage genutzten ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen abgestellt war. In diesem Gebäude befanden sich auch mehrere Gasflaschen, das Feuer drohte unmittelbar auf den, als Wohnhaus genutzten Gebäudeteil überzugreifen.

Sofort lies der Einsatzleiter drei Löschrohre unter Atemschutz vornehmen, durch diesen massiven Einsatz konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden.

Im Anschluss wurde der giftige Brandrauch mit Hochleistungslüftern aus dem Gebäude entfernt. Es wurde niemand verletzt.

Die Brandursache und die Schadenshöhe sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei Düren.

Im Einsatz waren: ca. 55 Einsatzkräfte

Stadt Nideggen: Löschgruppen Schmidt, Nideggen, Berg, Abenden, Embken und Wollersheim, sowie Sonderfahrzeuge des Feuerschutztechnischen Zentrums.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Nideggen, übermittelt durch news aktuell