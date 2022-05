Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Derzeit befindet sich die Feuerwehr Walldorf bei einem gemeldeten Gasgeruch in einem Wohnhaus an der Heidelberger Straße im Einsatz. Die Straße ist abgesperrt, weiteres folgt. Bereich bitte umfahren. Rückfragen bitte an: Freiwillige Feuerwehr Walldorf Pressewart Kevin Drieschner Mobil: 0163/7064220 E-Mail: kevin.drieschner@feuerwehr-walldorf.de ...

