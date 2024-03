Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch im Familienzentrum: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Nach dem Einbruch in ein Familienzentrum in Bremerhaven-Grünhöfe bittet die Polizei um Hinweise auf den oder die Täter. Unbekannte Personen waren in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, 7. März, und Sonnabendmittag, 9. März, in abgeschlossene Räume der Einrichtung an der Braunstraße eingedrungen und hatten von hier unter anderem Bargeld und einen Tablet-Computer entwendet. Dabei nutzten sie offenbar Werkzeug, um gewaltsam in die verschlossenen Zimmer zu gelangen und diese nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer im betreffenden Zeitraum verdächtige Aktivitäten im Bereich Braunstraße/Haberstraße beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-3321 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell