Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schlägerei in Bremerhaven-Lehe - Eine Person verletzt

Bremerhaven (ots)

Die Polizei wurde am gestrigen Donnerstagabend, 23. März, zu einem Einsatz in Bremerhaven-Lehe gerufen, bei dem gerade zwei Männer auf einen anderen einschlagen sollten. Dabei wurde ein Mann verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen, meldete ein Zeuge über den Notruf der Polizei, dass sich in der nördlichen Hafenstraße, in Höhe eines dortigen Eiscafés, drei Personen schlagen sollen. Die Beamten fanden aber vor Ort nur noch einen am Boden liegenden, verletzten Mann vor. Die zwei mutmaßlichen Täter waren in Richtung Lange Straße geflüchtet, nachdem ein couragierter Zeuge noch vor dem Eintreffen der Polizei eingeschritten war. Die Beamten versorgten den Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und nahmen den Sachverhalt vor Ort auf.

Die beiden geflüchteten Männer werden wie folgt beschrieben: Der eine Mann soll 25 bis 28 Jahre alt sein, ca. 1,75 m groß, mit schwarzem Bart und schwarzen Haaren, er war komplett schwarz bekleidet. Der zweite Mann soll etwa 30 bis 32 Jahre alt sein, ebenfalls 1,75 m groß, mit einer fellbesetzten weißen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet nun Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern bzw. zum Tathergang geben können, sich unter 0471/953-4444 zu melden.

