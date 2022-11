POL-Bremerhaven: Senior in Wohnung bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Polizei Bremerhaven

Ein mutmaßlicher Dieb hat am Dienstagmittag, 8. November, einen 72-jährigen Mann in seiner Wohnung in Bremerhaven-Geestemünde bestohlen. Die Polizei (0471/953-3321) sucht Zeugen. Gegen 12 Uhr wurde der Senior an der Ludwigstraße von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser bot dem 72-Jährigen seine Hilfe an und begleitete ihn zunächst bei einem Gang zur Apotheke. Anschließend kam der Unbekannte mit in die Wohnung des Senioren an der Bleßmannstraße. Dort nutzte der dreiste Dieb nach ersten Erkenntnissen eine günstige Gelegenheit und stahl offenbar die Geldbörse des Bremerhaveners samt Inhalt. Nachdem der Tatverdächtige die Wohnung bereits verlassen hatte, bemerkte der Geschädigte den Diebstahl und kontaktierte die Polizei. Der Unbekannte kann als circa 27 bis 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben werden. Er hatte dunkle, gelockte Haare und trug eine schwarze Lederjacke.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

- Seien Sie grundsätzlich skeptisch, wenn Ihnen unbekannte Personen Hilfe anbieten oder aufdrängen!

- Hinterfragen Sie sich: Warum sollte diese unbekannte Person sich aus heiterem Himmel um mich kümmern wollen?

- Hilfe abzulehnen, ist nicht unhöflich! Kontaktieren Sie stattdessen Familienangehörige oder Bekannte.

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung!

- Informieren Sie die Polizei bei verdächtigen Feststellungen: Notruf 110!

Neben dem Taschenträger-Trick gibt es noch zahlreiche weitere Maschen von Trickdieben und Trickbetrügern. Eine Übersicht und weitere Präventionshinweise finden Sie im Internet auf www.polizei-beratung.de

