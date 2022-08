POL-Bremerhaven: Dreister Diebstahl: Fahrrad von Zeitungsausträgerin gestohlen

Bremerhaven (ots) - Eine Farbschmiererei, die von unbekannten Tätern am Sonntag, 7. August, zwischen 10 und 18 Uhr an einer Gebäudewand in Bremerhaven-Mitte hinterlassen wurde, beschäftigt die Polizei.Die Ermittler der Kriminalpolizei (Telefon 0471/953-4444) bitten um Zeugenhinweise. Unbekannte haben ersten Erkenntnissen zufolge die Wand eines Schulgebäudes am Max-Eyth-Platz mit Graffitis beschmiert. Darunter befand ...

mehr