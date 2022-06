Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vermisste Bremerhavenerin wiedergefunden

Bremerhaven (ots)

Die Suche nach der vermissten 56-Jährigen aus Bremerhaven hat ein gutes Ende gefunden. Eine aufmerksame Frau in Cuxhaven erkannte Gordana W. am späten Dienstagabend, 7. Juni, gegen 22 Uhr im Cuxhavener Stadtteil Döse wieder und informierte die dortige Polizei. Die niedersächsischen Einsatzkräfte nahmen sich der vermissten Frau an, der es den Umständen entsprechend gut ging. Inzwischen konnte die Bremerhavenerin an ihre Wohnanschrift zurückgebracht werden. Die Polizei Bremerhaven bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt und Hinweise gegeben haben.

Hinweis an die Medienvertreter:innen: Bitte entfernen Sie den gestrigen Fahndungsaufruf aus Ihren Online-Medien.

