Feuerwehr Düren

FW Düren: Die Feuerwehr Düren stellt zwei neue LF10 für die Löschgruppen Niederau und Berzbuir in Dienst

Düren (ots)

Die Löschgruppen Niederau und Berzbuir der Feuerwehr Düren können sich über die Erneuerung ihres Fuhrparks freuen. Die neuen Löschfahrzeuge des Typs LF10 ersetzen die mittlerweile bereits 25 Jahre alten Löschfahrzeuge der Löschgruppen. Beide Fahrzeuge sind baugleich und stellen einen Grundstein für die Modernisierung dieser Löschfahrzeuggeneration der Feuerwehr Düren dar. Insgesamt befinden sich vier in den kommenden Jahren auszumusternde Fahrzeuge dieses Typs im Fuhrpark der Feuerwehr Düren. Die neuen Fahrzeuge sind gemäß den Anforderungen des Brandschutzbedarfsplans auf das Fahrzeugkonzept der Feuerwehr Düren angepasst, sodass eine möglichst gleichbleibende Bedienung der Ausstattung für jeden Feuerwehrangehörigen gewährleistet ist. Als Fahrgestell kommt ein VOLVO FL 42R zum Einsatz. Den Aufbau fertigte die Firma Lentner aus Hohenlinden. Die kompakte Bauweise des Fahrzeugs ist perfekt auf die Gegebenheiten des Einsatzbereichs der Löschgruppen angepasst. Das Fahrzeug verfügt über einen Löschwassertank mit einem Fassungsvermögen von 1600 l und einer Feuerlöschkreiselpumpe FPN10/1000. Zusätzlich zur feuerwehrtechnischen Normausstattung wurde eine portable Feuerlöschkreiselpumpe verlastet, welche bei Bedarf auch ohne das Fahrzeug betrieben werden kann. Einen deutlichen Sicherheitszugewinn erzielt das bereits seit mehreren Jahren in den Großfahrzeugen der Feuerwehr Düren verbaute 360°-Kamerasystem der Firma Brigade. Dieses ermöglicht zu jeder Zeit einen kameragestützten Rundumblick um das Fahrzeug und unterstützt somit den Fahrer in jeglichen Fahrsituationen.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell