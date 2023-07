Feuerwehr Düren

FW Düren: +++ Wohngebäude am Samstagabend in Vollbrand +++

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Um 18.20 Uhr wurde die Feuerwehr Düren zu einem gemeldeten Zimmerbrand in der Kallsgasse im Ortsteil Gürzenich alarmiert. Die ersten Kräfte machten sich unverzüglich auf den Weg zur Einsatzstelle. Währenddessen gingen bei der Leitstelle weitere Anrufe ein, mittlerweile meldeten die Anwohner, dass ein Gebäude in Vollbrand steht. Umgehend wurde das Einsatzstichwort entsprechend erhöht. Als die Löschgruppen Gürzenich und Derichsweiler nach wenigen Minuten an der Einsatzstelle eintrafen, bestätigte sich diese Meldung. Ein unbewohntes Haus stand in Vollbrand, keine Personen waren betroffen. Aufgrund der zu vermutenden Einsturzgefahr wurde ein umfangreicher Schutz der benachbarten Gebäude durch einen Löschangriff mit mehreren Strahlrohren eingeleitet. Nach Eintreffen weiterer Kräfte wurden zwei Einsatzabschnitte gebildet. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die Warn-App NINA aufgefordert in den Bereichen Gürzenich und Derichsweiler die Türen und Fenster geschlossen zu halten. Vorsorglich wurden Messung durch die Messeinheit des Kreises Düren durchgeführt, es wurden keine belastenden Werte gemessen. Die umfangreichen Maßnahmen zeigten Wirkung und somit war nach 30 Minuten das Feuer unter Kontrolle und nach insgesamt 2 Stunden gelöscht. Insgesamt waren 89 Einsatzkräfte im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell