FW Düren: Brand in leerstehendem Gewerbeobjekt

Düren (ots)

Um 02:37 Uhr wurde die Feuerwehr Düren zu einem Wohnungsbrand in die Krokusstraße in den Ortsteil Mariaweiler alarmiert. Bei Eintreffen der angeforderten Kräfte wurde ein Brand in einer alten Schreinerei festgestellt. Unverzüglich wurde die Brandbekämpfung mit mehreren Trupps unter Atemschutz im Innen- und Außenbereich durchgeführt. Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr zeigten schnell Wirkung, sodass nach ca. einer Stunde das Feuer gelöscht wurde. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren neben den hauptamtlichen Kräften, die Löschgruppen aus Mariaweiler, Birkesdorf, Echtz und Merken mit insgesamt 60 Einsatzkräften.

