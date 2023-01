Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Neues von unserer Jugendfeuerwehr

Hünxe (ots)

Rückblick - Bereits Anfang Januar 2023 lud unsere Jugendfeuerwehr alle Eltern, Vertreter von Rat und Gemeinde, sowie die Leitung der Feuerwehr ins Gerätehaus nach Hünxe zum Neujahrsempfang ein. Alle Gäste erwartete ein kurzweiliger Abend mit Beiträgen vom Leiter der Jugendfeuerwehr - Philipp Fuchs, dem Bürgermeister der Gemeinde Hünxe - Dirk Buschmann und dem Leiter der Feuerwehr - Stephan Hinz-Sobottka. Die Jugendlichen ließen das letzte Jahr Revue passieren und erzählten freudig von den besonders in Erinnerung geblieben Diensten, Ausflügen oder Wettkämpfen. In diesem feierlichen Rahmen wurden Pascal Schlappa, Leon Schreiber, Moritz Lutkat (leider verhindert) und Nick Hinterreiter aus der Jugendfeuerwehr verabschiedet und an die aktive Einsatzeinheit übergeben. Pascal Schlappa, Leon Schreiber und Moritz Lutkat wechselten bereits während der Corona Pandemie offiziell in die Einsatzeinheit. Da eine offizielle Verabschiedung damals nicht stattfinden konnte, holte Philipp Fuchs dies nach. Ebenfalls wurde Nicole Hinterreiter als neue Jugendwartin vorgestellt und offiziell in ihrem Amt begrüßt. Moritz Salomon, der diese Position vorher besetzt hatte, hatte sein Amt vorab zur Wahl gestellt.

Nach dem offiziellen Teil waren alle eingeladen den Abend bei Suppe, Getränken und Gesprächen miteinander zu verbringen.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell