FW VG Asbach: Einsegnungen in Strauscheid: Neubau, Fahrzeug und Stromerzeuger wurden offiziell übergeben

Im Rahmen des Tages der offenen Tür der Feuerwehr in Strauscheid am vergangenen Wochenende konnten der Neubau des Feuerwehrhauses, ein neues Einsatzfahrzeug sowie ein Stromerzeuger eingesegnet und offiziell an die Einheit übergeben werden.

Bürgermeister Michael Christ und Wehrleiter Arnold Schücke konnten neben vielen Besuchern unter anderem Landrat Achim Hallerbach, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Holger Kurz sowie Vertreter des Verbandsgemeinderates begrüßen.

Bei der Einweihung stellte Bürgermeister Michael Christ die Details vom Neubau sowie Fahrzeug und Stromerzeuger vor und überreichte symbolisch den Schlüssel für das neue Feuerwehrhaus an Wehrführer Florian Mies. In seiner Ansprache blickte er auf den Verlauf der Bauarbeiten zurück und dankte der Strauscheider Wehr für die sehr gute Zusammenarbeit. Der Neubau ist im Zeitplan errichtet worden, was in aktuellen Zeiten nicht selbstverständlich ist. Er dankte den Feuerwehrfrauen und -männern für die hohe Einsatzbereitschaft und die Übernahme von weiteren Aufgaben. Durch Pfarrer Andreas Burg wurden das neue Fahrzeug, der Stromerzeuger sowie der Neubau gesegnet und eingeweiht. Er wünschte den Einsatzkräften allzeit eine gesunde Heimkehr von den Einsätzen.

Bereits im Juli 2022 konnte die Einheit Strauscheid in den Neubau einziehen. Das neue Feuerwehrhaus bietet zwei Fahrzeughallen sowie zusätzliche Lagerfläche für Sandsäcke, Nasssauger und ein Stromaggregat. Die Umkleideräume wurden getrennt gebaut und nicht mehr, wie im alten Gebäude, in der Fahrzeughalle. Der moderne Schulungsraum ist entsprechend der Mannschaftsstärke ausgerichtet. Die Bauzeit betrug rund 14 Monate und lag im geplanten Zeitfenster.

Das neue Einsatzfahrzeug, ein Mehrzweckfahrzeug (MZF 1), konnte im Dezember 2022 beim Hersteller Martin Schäfer GmbH in Oberderdingen abgeholt und übernommen werden. Das Fahrzeug dient dem Transport von Personal sowie Material zur Einsatzstelle und als Logistikfahrzeug.

Das neue Notstromaggregat hat eine Leistung von 100 kVA im Dauerbetrieb. Der Kraftstofftank ist so ausgelegt, dass ein Betrieb von bis zu 8,5 Stunden ohne Betankung möglich ist. Für ein sicheres Arbeiten am Aggregat sorgen eine Umfeldbeleuchtung sowie zur Absicherung ein Blaulicht und orange Warnleuchten. Zusätzlich sind auf den Anhängern Absicherungsmaterial sowie verschiedene Kabeltrommeln und Zubehör verlastet. Der LED-Lichtmast kann auf eine Höhe von 9 Metern pneumatisch ausgefahren werden.

Landrat Achim Hallerbach dankte in seinem Grußwort den Verantwortlichen für die gute Ausstattung der Wehren und betonte die Wichtigkeit von diesem Ehrenamt. In den letzten drei Jahren hat sich umso mehr gezeigt, dass auf die Feuerwehren stets verlass ist und sie daher höchste Anerkennung verdienen.

Wehrleiter Arnold Schücke bedankte sich bei den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates für die positiven Beschlüsse und gute Zusammenarbeit. Er wünschte allen Besuchern einen schönen Sonntag bei der Feuerwehr Strauscheid und lud ein, sich den Neubau und die Fahrzeuge anzusehen. Nach der offiziellen Übergabe begann der Tag der offenen Tür rund um das neue Gerätehaus in Strauscheid.

