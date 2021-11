Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Schwelbrand in einem Dachstuhl

Bremerhaven (ots)

Gegen 17 Uhr wurde der Feuerwehr eine unklare Rauchentwicklung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Lutherstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde schon eine erhebliche Rauchentwicklung in dem besagten Dachgeschoss festgestellt. Durch massive Löschmaßnahmen sowohl über Drehleiter als auch von mehreren Trupps unter Atemschutz im Innenangriff konnten die Schwelbrände unter der Dachhaut schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein sogenanntes Durchzünden des Dachstuhl und damit eine enorme Brandausbreitung konnte verhindert werden. Die Wohnungsnutzer des Mehrfamilienhauses wurden nicht verletzt. Die umfangreichen Kontroll- und Nachlöscharbeiten dauerten noch ca. 2 Stunden an. Die Polizei hat die Ursachenermittlung eingeleitet. An dem Einsatz waren 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Lehe beteiligt.

