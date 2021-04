FW Bremerhaven: Zukunftstag bei der Feuerwehr Bremerhaven

Feuerwehr Bremerhaven

Bremerhaven

Am 22.April ist es soweit. Die Feuerwehr Bremerhaven veranstaltet ihren Zukunftstag. Interessieret Jungen und Mädchen sind herzlich hierzu eingeladen. In diesem Jahr erstmals in digitaler Form. Besondere Zeiten erfordern eben besondere Lösungen. Um 11 Uhr startet der Livestream auf dem YouTube-Kanal der Stadt Bremerhaven. Interessante Einblicke rund um den Beruf bei der Feuerwehr. Einsatzkräfte berichten Live aus ihren spannenden Berufsalltag bei der Feuerwehr Bremerhaven. Jede(r) interessierte kann auf YouTube mit dabei sein, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Also besuchen Sie uns am kommenden Donnerstag um 11 Uhr Live auf YouTube.

Hier geht es direkt zum Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=c2hPYBswmEg

