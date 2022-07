Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Alkoholisierter Mann droht mit Messer - Festnahme - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Stadtmitte - Alkoholisierter Mann droht mit Messer - Festnahme - Blutprobe

Freitag, 1. Juli 2022, 09:45 Uhr

Nachdem gestern Morgen in einer Bankfiliale in der Nähe des Hauptbahnhofes ein Mann einen Kunden mit einem Messer bedroht hatte, konnten Beamte der Polizeiinspektion Mitte den Verdächtigen in der Nähe des Tatortes antreffen und festnehmen. Der 38-jährige stark alkoholisierte Wohnungslose wurde zur Wache gebracht. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Zur Tatzeit wurde den Beamten ein Mann gemeldet, der in einer Bankfiliale an der Immermannstraße einen in der Warteschlange stehenden Kunden mit einem Messer bedroht haben soll. Auf der Anfahrt traf ein Streifenteam den vermeintlichen Täter in der Nähe der Örtlichkeit auf der Straße an. Die Beamten gaben dem Mann zunächst Anweisungen, denen er jedoch nicht nachkam. In der Folge wurde er durch einen Polizisten zu Boden gebracht und fixiert. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes, kam ein Messer zum Vorschein. Der 38 Jahre alte Grieche ohne festen Wohnsitz wurde zur Wache gebracht und festgenommen. Aufgrund eines positiven Atemalkoholtests (über 2,4 Promille) entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell