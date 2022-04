Polizei Düsseldorf

POL-D: Hassels - Erst Hilfsbereitschaft vorgetäuscht, dann Senior beraubt - Vermeintlicher Einkaufshelfer mitsamt Beute auf der Flucht - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Hassels - Erst Hilfsbereitschaft vorgetäuscht, dann Senior beraubt - Vermeintlicher Einkaufshelfer mitsamt Beute auf der Flucht - Polizei sucht Zeugen

Montag, 11. April 2022, 11:00 Uhr

Mit der perfiden Masche, sich als Einkaufshelfer auszugeben, verschaffte sich gestern Vormittag ein Unbekannter Zutritt zu einer Wohnung eines Seniors in Hassels. Nachdem der Kriminelle die Einkäufe des Mannes in dessen Wohnung gebracht hatte, bedrohte er sein Opfer und entwendete Bargeld. Der Täter entkam unerkannt.

Zur Tatzeit kehrte der Senior vom Einkaufen zu seiner Wohnung an der Altenbrückstraße zurück, als ihn im Treppenhaus ein Unbekannter ansprach und ihm seine Hilfe beim Hochtragen seines "Einkaufstrolleys" anbot. Der knapp 90 Jahre alte Mann nahm die Hilfe an und stieg gemeinsam mit dem Unbekannten die Treppen zu seiner Wohnung hinauf. Dort angekommen, drängte der angebliche Helfer den Senior in die Wohnung und gab zunächst an, ihm eine Jacke verkaufen zu wollen. Dann zog er plötzlich ein Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Kriminelle nahm mehrere Tausend Euro an sich und flüchtete aus dem Haus in unbekannte Richtung. Der Täter kann als etwa 35 bis 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß beschrieben werden. Er hat mittellange Haare, war dunkel gekleidet und führte einen Beutel mit sich. Er soll Deutsch mit osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell