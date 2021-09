POL-D: Verkehrsunfall in Benrath - Bus und Pkw kollidieren - Drei Menschen schwer verletzt

Polizei Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Verkehrsunfall in Benrath - Bus und Pkw kollidieren - Drei Menschen schwer verletzt

Freitag, 3. September 2021, 13:25 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag wurden drei Menschen, darunter ein 4 Jahre altes Kind, schwer verletzt. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf befuhr eine 68 Jahre alte Frau mit ihrem Hyundai die Paulistraße in Richtung Hildener Straße. Als sie in den Kreuzungsbereich Paulistraße / Heubesstraße einfuhr, übersah sie offensichtlich den Rheinbahnbus eines 65-Jährigen, der die Heubesstraße in Richtung Benrather Schloßallee befuhr. Der Busfahrer leitete noch eine Notbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Aufgrund der Kollision stürzten im Bus drei Personen. Eine 26-Jährige und ihre 4-jährige Tochter sowie ein 37-jähriger Mann verletzten sich schwer und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

