Polizei Düsseldorf

POL-D: Raubtat in Ludenberg - Tatverdächtige drohen mit Schusswaffe - Zwei Männer festgenommen

Düsseldorf (ots)

Freitag, 18. Juni 2021, 21.50 Uhr

Nach einem Raub auf einen Kiosk in Ludenberg am Freitagabend konnten Beamte der Düsseldorfer Polizei zwei Männer festnehmen. Sie hatten gemeinsam unter Vorhalt einer Schusswaffe ihr Opfer in einem Kiosk bedroht und Bargeld gefordert.

Zwei maskierte Täter betraten am Freitagabend einen Kiosk am Pöhlenweg. Einer der beiden Tatverdächtigen forderte den Besitzer des Kiosks unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, ihm Bargeld aus der Kasse zu geben. Nachdem der 53-Jährige das Geld herausgegeben hatte, flüchteten die Täter mit ihrer Beute auf Fahrrädern. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte beide Tatverdächtige (17-jähriger Deutsch-Kameruner und 18 Jahre alter Deutsch-Eritreer) vorläufig festnehmen. In Tatortnähe konnten die Beamten die vermeintliche Tatwaffe in einem Gebüsch auffinden. Der 18-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell